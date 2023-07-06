İzzet Yıldızhan'ın acı kaybı! 'Baba gibi bizi büyüten...'

Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:04

Güncelleme: 06.07.2023 - 11:04

6 yıl önce kardeş acısıyla yıkılan türkücü İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine babalık yapan ağabeyi Mahmut Yıldızhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"BİZİ BABA GİBİ BÜYÜTMÜŞTÜ"

Instagram hesabından ağabeyinin fotoğrafını paylaşan İzzet Yıldızhan, "Baba gibi bizi büyüten kıymetli abim Mahmut Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi. Ünlü ismin paylaşımına Behzat Uygur, Erol Köse ve Esra Özmen başta olmak üzere birçok takipçisinden taziye yorumu geldi.

İzzet Yıldızhan'ın diğer ağabeyi Mehmet Yıldızhan ise 2017 yılında kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti.