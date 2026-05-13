Jamie Foxx 58 yaşında üçüncü kez baba oluyor

Hollywood’un en sevilen isimlerinden biri olan ve "Ray", "Zincirsiz" gibi unutulmaz filmlerle tanınan Jamie Foxx, özel hayatında büyük bir mutluluk yaşıyor. 58 yaşındaki Oscar’lı yıldızın, model sevgilisi Alyce Huckstepp ile ilk çocuklarını bekledikleri doğrulandı.





AYRILIK İDDİALARI GERİDE KALDI

İkilinin ilişkisi, ilk kez 2023 yılının Ağustos ayında birlikte görüntülenmeleriyle belgelenmişti. Foxx'un "Day Shift" filminin galasında yan yana poz vererek aşklarını ilan eden çift, geçtiğimiz yılın başlarında ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak kısa bir aradan sonra yeniden bir araya gelen ikili, bebek müjdesiyle ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı.

ÜÇÜNCÜ KEZ BABALIK HEYECANI

Jamie Foxx’un önceki ilişkilerinden halihazırda iki kızı bulunuyor. Ünlü oyuncunun büyük kızı Corinne Foxx (32), 1994 yılında Connie Kline’dan; küçük kızı Anelise Foxx (17) ise 2008 yılında Kristin Grannis’ten dünyaya gelmişti.





Özellikle 2023 yılında yaşadığı ciddi sağlık sorunları (beyin kanaması ve inme) sırasında kızlarının kendisine büyük destek olduğunu belirten Foxx, geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Grammy Ödülleri törenine her iki kızını da getirerek "gururlu baba" imajını bir kez daha sergilemişti. 31 yaşındaki Alyce Huckstepp’in ise bu bebekle birlikte ilk kez annelik heyecanı yaşayacağı belirtiliyor