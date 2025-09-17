Jane Fonda’dan Robert Redford’a duygusal veda: 'Ağlamamı durduramıyorum'

Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Robert Redford’un dün 89 yaşında uykusunda hayatını kaybettiği açıklandı. Redford’un vefatı, sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı.

JANE FONDA’DAN DUYGUSAL VEDA

Redford’un yakın arkadaşı ve birçok filmde rol arkadaşı olan Jane Fonda, ünlü aktörün ardından duygusal bir mesaj paylaştı. Fonda, “Bu sabah Bob’un vefat ettiğini okuduğumda çok etkilendim. Ağlamamı durduramıyorum. Benim için çok şey ifade ediyordu ve her bakımdan güzel bir insandı. Uğruna savaşmaya devam etmemiz gereken bir Amerika’yı temsil ediyordu” ifadelerini kullandı.

Redford ise daha önce Fonda ile çalışmaktan duyduğu mutluluğu, “Kolaydı. Yıllar içinde birçok film yaptık. Çok fazla tartışmamız gerekmedi, aramızdaki her şey kendiliğinden yoluna girdi” sözleriyle dile getirmişti.

YILLARA YAYILAN DOSTLUK VE ORTAK FİLMLER

Fonda ve Redford, ilk kez 1960 yapımı Tall Story filminde birlikte kamera karşısına geçmişti. 1966’da Barefoot in the Park filmiyle yeniden buluşan ikili, son olarak 2017’de Our Souls at Night adlı yapımda başrolü paylaşmıştı.

DİCAPRİO: “ETKİSİ NESİLLER BOYU SÜRECEK”

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio da Redford’un ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. DiCaprio, “Oyuncu, aktivist, tutkulu bir çevreci ve sanat şampiyonu. Gezegenimizi koruma ve değişime ilham verme konusundaki sarsılmaz kararlılığı, muazzam yeteneğiyle örtüşüyordu. Etkisi gelecek nesiller boyunca sürecek” dedi.

Hem DiCaprio hem de Redford, edebiyat klasiği Muhteşem Gatsby uyarlamalarında “Jay Gatsby” karakterine hayat vermişti. Redford bu rolü 1974’te, DiCaprio ise 2013 yılında canlandırmıştı.