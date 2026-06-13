Jason Derulo'nun evindeki köpekbalığı akvaryumu tepki çekti

"Whatcha Say" ve "Talk Dirty" gibi hit parçalarıyla tanınan 36 yaşındaki ABD'li şarkıcı Jason Derulo, California’nın Tarzana bölgesinde bulunan 15 milyon dolar değerindeki malikanesini bir video içerik üreticisine gezdirdi. Ev turu sırasında oturma odasının zeminine yerleştirilen dairesel tasarımlı dev akvaryum, sosyal medyada ve hayvan hakları örgütlerinde tartışma başlattı.

MİSAFİRLER KÖPEKBALIKLARININ ÜZERİNDE YÜRÜYOR

Camla kaplı tasarımı sayesinde üzerinde yürünebilen akvaryumda köpekbalıkları ve vatozlar bulunuyor. Sistemin kurulumu için büyük bir bütçe ve emek harcadığını belirten Derulo, tankın iskeletini önce bir havuz ekibinin hazırladığını, ardından akvaryum uzmanlarının sistemi tamamladığını söyledi.

Şarkıcı, canlıların daha net görülebilmesi için zeminin rengini değiştirdiğini ve profesyonel ekiplerin iki günde bir eve gelerek su kalitesini kontrol ettiğini ekledi.





"VAHŞİ HAYVANLAR DEKORASYON UNSURU DEĞİLDİR"

Ev turuna ait görüntülerin dijital platformlarda yayılmasının ardından Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) yazılı bir açıklama yayımladı. IFAW'ın Yaban Hayatı Siber Suçlar Program Yöneticisi Christian Plowman, köpekbalıklarının aşırı avlanma, kirlilik ve yaşam alanlarının yok olması nedeniyle zaten tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

Egzotik deniz canlılarının evlerde sergilenmesini eleştiren Plowman, şu ifadeleri kullandı:

"Ünlüler ve milyonlarca takipçisi olan fenomenler vahşi hayvanları dekorasyon unsuru gibi gösterdiğinde bunun etkisi oturma odalarının çok ötesine geçiyor. Köpekbalıkları aksesuar değil. Bir zemin süsü değil. Evcil hayvan da değiller."

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM ÇAĞRISI

Plowman, Derulo’nun sahip olduğu küresel etkiyi deniz canlılarını korumak yerine zarar verici bir mesaj yaymak için kullandığını savunarak, sosyal medya kullanıcılarından vahşi hayvanların evcil hayvan gibi gösterildiği içerikleri paylaşmamalarını istedi.

Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları da ünlü şarkıcıya yönelik eleştirilerde bulundu. Pek çok kullanıcı, yaban hayatına ait canlıların ev ortamında tutulmasını "acımasızlık" olarak nitelendirdi.