Jason Momoa Venedik kırmızı halısında pembe terliklerle yürüdü

ABD’li oyuncu Jason Momoa, 2025 Venedik Film Festivali’nde stilini konuşturdu. Yeni filmi In the Hand of Dantenin galasında pembe takım elbisesi, pembe terlikleri ve pembe ojeleriyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki oyuncu, kırmızı halıda rahat ve neşeli bir görünüm sergiledi. Momoa, ayak parmaklarındaki pembe ojeleri de gururla gösterdi.

Kırmızı halıda hem ekip arkadaşlarıyla hem de tek başına poz veren Momoa, objektiflere enerjik ve eğlenceli görüntüler yansıttı. Galada ünlü oyuncuya, yakında vizyona girecek Dune 3 filminde birlikte rol aldığı 16 yaşındaki oğlu Nakoa-Wolf da eşlik etti.

In the Hand of Dante filmi, polisiye-gerilim türünde olup, yazar Nick Tosches’in Dante’nin İlahi Komedya’sının Vatikan’dan çalınan bir el yazmasının New York’ta yeniden ortaya çıkmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Jason Momoa’ya başrollerde Oscar Isaac ve Martin Scorsese eşlik ediyor.

Filmin diğer başrol oyuncusu Gal Gadot ise festivale katılmama kararı aldı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına destek vermesi nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Gadot, boykot çağrıları sonrası Venedik Film Festivali’ne gelmedi. Festival Başkanı Alberto Barbera da Gadot’un kırmızı halıda yer almayacağını açıklamıştı.