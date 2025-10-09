Jennifer Aniston’dan 20 yıllık sır: 'Anne olmak için sessizce savaştım'

Hollywood’un sevilen yıldızı Jennifer Aniston, yıllardır hakkında çıkan “çocuk istemediği için bencil ve işkolik” iddialarına ilk kez bu kadar açık yanıt verdi. 56 yaşındaki oyuncu, aslında anne olmayı çok istediğini ancak sağlık sorunları nedeniyle bunu başaramadığını açıkladı.

“Hikâyemi bilmiyorlardı. 20 yıldır aile kurmak için neler yaşadığımı kimseye anlatmadım. Tıbbi sorunlarımı gidip açıklamak zorunda değilim” diyen Aniston, kamuoyundaki yanlış algıdan derinden etkilendiğini belirtti.

“BENCİL DEĞİLİM, SADECE İNSANIM”

Aniston, kendisiyle ilgili oluşturulan olumsuz imajın incitici olduğunu söyleyerek:

“‘Bencil ve işkolik olduğu için bebek yapmadı’ denmesi beni üzdü. Ben de bir insanım.” ifadelerini kullandı.

Yaş aldıkça hakkındaki dedikoduları düzeltme ihtiyacını daha az hissettiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Ailem gerçeğimi biliyor, arkadaşlarım biliyor” diyerek iç huzur bulduğunu dile getirdi.

Tüp bebek tedavisi gördüğünü ilk kez açıklamıştı.

Jennifer Aniston, 2022’de yaptığı açıklamada, geçmişte tüp bebek tedavisi gördüğünü, çeşitli yöntemler denediğini ve “elinden gelen her şeyi yaptığını” açıklamıştı.

“Çin çayları içiyordum, tedavi oluyordum… Bebek sahibi olmak için ne gerekiyorsa yapıyordum.” dedi.

En büyük pişmanlığının yumurtalarını zamanında dondurmamak olduğunu söyleyen Aniston, “Biri bana ‘Yumurtalarını dondur’ deseydi, her şeyimi verirdim.” ifadelerini kullanmıştı.

“30’larımın sonu ve 40’larım çok zordu ama bunları yaşamasaydım bugün olduğum kişi olamazdım” diyen oyuncu, artık hayatıyla barıştığını söyledi.

ÖZEL HAYATINDA NELER YAŞADI?

2000-2005: Brad Pitt ile evliydi. Ayrılık sonrası “Pitt çocuk istedi, Aniston istemedi” iddialarını kesin bir dille yalanladı.

2015-2018: Justin Theroux ile evlendi fakat evlilik 3 yıl sürdü.

Yıllarca medyanın hamilelik spekülasyonlarının odağında kaldı.

“GEMİ KALKTI AMA PİŞMAN DEĞİLİM”

Bugün artık anne olamayacağını kabul ettiğini söyleyen Jennifer Aniston, “Gemi çoktan kalktı ama pişman değilim.” dedi ve ekledi:

Jennifer Aniston’ın bu içten açıklamaları, yıllardır hakkında süren yanlış algıları sonlandırırken milyonlarca kadının yaşadığı sessiz mücadeleye de dikkat çekti.