Jennifer Aniston yeni bir aşka yelken açtı: Kalbini sağlıklı yaşam öncüsü bir hipnozcuya kaptırdı

Hollywood’un sevilen yıldızı Jennifer Aniston, yeni sevgilisi Jim Curtis ile Mallorca’da romantik bir tatil geçirirken görüntülendi. Ünlü oyuncunun kalbini bu kez bir Hollywood starı değil, “sağlıklı yaşam öncüsü” olarak tanımlanan hipnozcu Jim Curtis çaldı.

Çiftin, ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı öğrenildi. Çifte yakın bir kaynak, “Çok mutlular ve birbirlerine gerçekten aşıklar. Birlikte çok vakit geçiriyorlar ancak bunu çoğunlukla Jennifer’ın Los Angeles’taki evinde, gözlerden uzak yaşıyorlar. Ev çok huzurlu ve sakin bir ortam; Jennifer da her zaman bu tarz şeylere çok ilgi duydu. İkisi arasında çok iyi bir uyum var” dedi.

Jennifer Aniston ile Jim Curtis’in birlikteliğine dair ilk işaretler, Mayıs ayından itibaren Aniston’un Curtis’in Instagram paylaşımlarını beğenmesiyle ortaya çıkmıştı. Curtis’in paylaşımları arasında “boşanma, ayrılık ya da zorlu bir aşk süreci” temalı içerikler de yer alıyordu.

JİM CURTİS KİMDİR?

Jim Curtis, sağlıklı yaşam uzmanı ve hipnozcu olarak biliniyor. Kendi internet sitesinde, “30 yıldan uzun süredir kronik bir hastalıkla mücadele ettikten sonra, bu hastalığın bana bıraktığı zihinsel ve fiziksel acıdan nasıl kurtulacağımı ve iyileşeceğimi öğrendim” ifadelerine yer veriyor. Hipnozcu olma yolculuğunun, kendi kendini iyileştirme süreciyle başladığını belirtiyor.