Jennifer Lopez'den Ben Affleck sonrası çarpıcı itiraf: 'Keşke daha erken bekar kalsaydım, her şeyi yanlış yaptım'

Magazin dünyasında "Bennifer" olarak anılan ve 17 yıl sonra gelen büyük buluşmalarıyla küresel çapta ses getiren Jennifer Lopez ile Ben Affleck aşkı, geçtiğimiz yıl şubat ayında resmen boşanmayla sonuçlanmıştı. 2022 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan ancak ikinci evlilik yıl dönümlerinde ayrılık kararı alan çiftten Jennifer Lopez, sessizliğini bozdu.

CANLI YAYINDA "BEN AFFLECK" GÖNDERMESİ

ABD'de talk-show kültürünün popüler ekran yüzlerinden Jimmy Kimmel'ın sunduğu "Jimmy Kimmel Live" programına konuk olan 56 yaşındaki ünlü şarkıcı, biten evliliği ve mevcut ilişki durumu hakkında açık yüreklilikle konuştu.

Kimmel’ın popüler kültür gündemini sarsan "Şu anda yalnız mısın?" sorusuna oldukça neşeli ve enerjik bir şekilde "Evet, kesinlikle öyleyim!" yanıtını veren Lopez, bekarlık hayatının kendisine sandığından çok daha iyi geldiğini ifade etti. Geçmişteki evlilik süreçlerine ve eski eşi Ben Affleck'e üstü kapalı bir göndermede bulunan Lopez, bekarlığa çok geç geçiş yapmasından dolayı büyük bir pişmanlık duyduğunu dile getirdi.





"İNAN BANA, HER ŞEYİ YANLIŞ YAPIYORDUM"

İlişkiler konusunda özeleştiri yapmaktan çekinmeyen dünyaca ünlü sanatçı, programda şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Bunu çok daha önce yapmalıydım, bekar kalmalıydım. Geçmişe dönüp baktığımda her şeyi yanlış yapıyordum. İnan bana, her şeyi ama her şeyi yanlış yapıyordum. Şu anki huzurumu ve duygularımı bozacak hiçbir şey yapmayacağım. Bekar olmak gerçekten harika bir duyguymuş."

Gelecekte yeniden bir aşka yelken açıp açmayacağı konusundaki soruları da yanıtlayan Jennifer Lopez, kapılarını tamamen kapatmadığını ancak artık çok daha seçici olacağını vurguladı. Yıldız isim, "Eğer gerçekten yeterince iyilerse ve buna değerlerse, bir gün bir yerlerde elbet birini bulacağım" diyerek yeni ilişkiler için kriterini de yüksek tuttuğunun sinyalini verdi.