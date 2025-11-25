Jennifer Lopez Hint düğününde sahne aldı: 2 milyon dolar kazandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Hindistan’ın önde gelen teknoloji girişimcilerinden Vamsi Gadiraju ile Netra Mantena’nın düğününde sahne aldı. Lopez’in özel davetli olduğu bu performans için 2 milyon dolar aldığı belirtildi.

56 yaşındaki ünlü yıldızın düğünde “Waiting for Tonight” ve “Get Right” gibi hit şarkılarını seslendirdiği, ayrıca sahnede yeni evli çiftle birlikte kadeh kaldırarak kutlamaya eşlik ettiği öğrenildi.





Gelin Netra Mantena, Hindistan’ın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Ingenus Pharmaceuticals’ın CEO’su Rama Raju Mantena’nın kızı olarak bilinirken, damat Vamsi Gadiraju’nun ise ülkenin en zengin teknoloji girişimcilerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Gösterişli düğünde Lopez’in yanı sıra dünyaca ünlü DJ Tiesto da sahne aldı.