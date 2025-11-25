Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jennifer Lopez Hint düğününde sahne aldı: 2 milyon dolar kazandı

25.11.2025 13:27:00
Haber Merkezi
Jennifer Lopez, Hindistanlı milyarder Vamsi Gadiraju’nun düğününde sahne alarak 2 milyon dolar kazandı; DJ Tiesto da gecede performans sergiledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Hindistan’ın önde gelen teknoloji girişimcilerinden Vamsi Gadiraju ile Netra Mantena’nın düğününde sahne aldı. Lopez’in özel davetli olduğu bu performans için 2 milyon dolar aldığı belirtildi.

56 yaşındaki ünlü yıldızın düğünde “Waiting for Tonight” ve “Get Right” gibi hit şarkılarını seslendirdiği, ayrıca sahnede yeni evli çiftle birlikte kadeh kaldırarak kutlamaya eşlik ettiği öğrenildi.

Gelin Netra Mantena, Hindistan’ın en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Ingenus Pharmaceuticals’ın CEO’su Rama Raju Mantena’nın kızı olarak bilinirken, damat Vamsi Gadiraju’nun ise ülkenin en zengin teknoloji girişimcilerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Gösterişli düğünde Lopez’in yanı sıra dünyaca ünlü DJ Tiesto da sahne aldı.

