Jessica Chastain, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu’nda yıldızla onurlandırıldı.

The Eyes of Tammy Faye filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı kazanan Chastain’in törenine, eşi ve çocuklarının yanı sıra usta oyuncular Al Pacino ve Viola Davis de katıldı.

Duygusal anlar yaşayan Chastain, konuşmasında ailesine teşekkür ederek, “Bu onur hepinize ait” dedi. Son olarak The Savant dizisinde rol alan 48 yaşındaki oyuncu, yıldızın kendisi için bir dönüm noktası değil, bir işaret olduğunu vurguladı: “Bu yıldız bana ‘devam et’ diyor.”