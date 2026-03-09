John Tesh'in 'mucize' savaşı: 18 ay ömür biçilmişti, 10 yıldır direniyor!

ABD televizyon tarihinin en tanınmış simalarından biri olan ve kariyerine müzisyen olarak devam eden John Tesh, nadir görülen bir kanser türüne karşı verdiği on yıllık zorlu savaşı ilk kez tüm detaylarıyla paylaştı. Bugün 73 yaşında olan Tesh, metastaz yapmış prostat kanseriyle mücadelesinin hala sürdüğünü ve hayatta kalmasının tıp dünyası için de şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

"DARBELİ TEDAVİ" İLE YAŞAM MÜCADELESİ

2015 yılında teşhis konulduğunda kendisine yalnızca 18 ay ömür biçildiğini belirten Tesh, kanserle yaşamanın psikolojik zorluklarına dikkat çekti. Tedavisinin aralıklı olarak devam ettiğini vurgulayan ünlü sanatçı, uygulanan yöntemi şu sözlerle anlattı:

"Buna 'darbeli tedavi' deniyor ve alışana kadar korkutucu. Sürekli kendinize 'Neden hala kanserle yaşıyorum?' diye soruyorsunuz. Ancak bu yöntemle başarılı bir şekilde mücadele etmeye devam ediyorum."

"EŞİM OLMASAYDI ÖLMÜŞ OLURDUM"

Tesh, bu uzun soluklu direnişteki en büyük dayanağının 34 yıldır evli olduğu eşi Connie Sellecca olduğunu vurguladı. Doktorlarının başarısının yanı sıra eşinin sınırsız desteğinin hayati önem taşıdığını söyleyen Tesh, "Eşim Connie olmasaydı, bugün burada konuşamıyor olurdum; 2015 yılında ölmüş olurdum" diyerek vefa borcunu dile getirdi.