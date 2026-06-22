Jon Snow kameranın arkasına geçti: Kit Harington’dan ilk yönetmenlik denemesi!

"Game of Thrones"un unutulmaz Jon Snow'u, "Eternals"ın Dane Whitman'ı ve son dönemin popüler yapımı "Industry"nin Sir Henry Muck'ı... Son 10 yılın en büyük bütçeli küresel yapımlarında başrol oynayarak setlerde ömrünü geçiren İngiliz aktör Kit Harington, bu kez gücünü kameranın arkasında kanıtlamaya karar verdi. Başarılı aktör, senaryosuna ve dünyasına güvendiği "Psychopomp" adlı kısa filmle ilk yönetmenlik denemesini başarıyla tamamladı.

"SETTE BAŞKASINA MÜDAHALE EDEMEZSİNİZ, BU YÜZDEN İPLERİ ELİME ALDIM"

Filminin Londra merkezli köklü Raindance Film Festivali’ndeki gösterimi öncesinde sektörel bir röportaj veren Kit Harington, kendisini yönetmenliğe iten şeyin "bir süredir içinde büyüyen yaratıcı bir rahatsızlık" olduğunu itiraf etti. Sette oyuncu olarak kalmanın bazen zihni sınırlandırdığını belirten taze yönetmen, kararın arkasındaki felsefeyi şu sözlerle özetledi:

"Bir oyuncu olarak setteyken kendimi sürekli 'Bu sahneyi ben olsam nasıl çekerdim?' ya da 'Karşımdaki oyuncuya nasıl bir yönlendirme verirdim?' diye düşünürken buluyordum. Ancak mesleki ahlak gereği, bir oyuncu olarak sete çıkıp yönetmene kamera açısı öneremez ya da başka bir aktörün oyununa müdahale edemezsiniz. Zamanla bu içgüdünün sadece bir heves mi yoksa gerçek bir yetenek mi olduğunu görmek istedim. Kendi projemi hayata geçirerek yaratıcı süreçte ipleri elime alma vaktimin geldiğini hissettim."

BAŞROLDE HARRY POTTER YILDIZI VAR

Harington'ın bu ilk heyecanında filmin başrolünü, "Harry Potter" serisindeki Dudley Dursley karakteriyle tanınan ve son yıllarda güçlü drama oyunculuğuyla adından söz ettiren Harry Melling üstleniyor. "Psychopomp", çaresizliğin eşiğindeki bir adam olan Harry ile kiralık katil Liam'ın, çıktıkları tekinsiz yolculukta kaderlerini tamamen değiştirecek ölümcül bir karara sürüklenmelerini konu alıyor.

Filminin doğup büyüdüğü şehir olan Londra'da, üstelik daha önce oyuncu olarak da atmosferini soluduğu Raindance Film Festivali'nin ana yarışma seçkisinde yer almasından ötürü tarifsiz bir mutluluk duyduğunu belirten Harington, sinema dünyasında kalıcı bir yönetmenlik kariyerinin de sinyallerini verdi.