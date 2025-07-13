Kadro belli oluyor... Yeni Bond kızı Sydney Sweeney mi olacak?

Amazon MGM Studios’un James Bond serisinin haklarını satın almasının ardından, efsanevi ajan 007'nin yeni yüzüyle sinemaseverlerin karşısına ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor. Serinin yeni filmi için yönetmen koltuğuna, Dune, Blade Runner 2049, Arrival ve Sicario gibi yapımlarla adından söz ettiren Denis Villeneuve'ün oturacağı açıklandı.

YENİ 007 KİM OLACAK?

Yeni Bond için öne çıkan isimler arasında Jacob Elordi, Tom Holland ve Harris Dickinson yer alıyor. Daha önce Aaron Taylor-Johnson, James Norton, Cillian Murphy, Theo James, Idris Elba, Josh O’Connor, Jonathan Bailey, Regé-Jean Page ve Henry Golding gibi oyuncular da Bond rolü için gündeme gelmişti.

BOND KIZI SYDNEY SWEENEY Mİ OLACAK?

İngiliz The Sun gazetesine göre, yeni Bond filminde ikonik “Bond kızı” karakterini Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney canlandırabilir. Euphoria ve The White Lotus dizileriyle ün kazanan 27 yaşındaki oyuncunun, Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’tan da destek aldığı iddia edildi. Sweeney, son olarak Amerikalı boksör Christy Martin'in hayatını konu alan filmde rol almış ve bu rol için fiziksel olarak büyük bir dönüşüm geçirmişti.

SERİYİ AMAZON DEVRALDI

James Bond filmleri, Ian Fleming’in romanlarından uyarlanarak 1962 yılında Albert "Cubby" Broccoli ve Harry Saltzman’ın yapımcılığında sinemaya uyarlandı. Broccoli’nin kızı Barbara Broccoli, 1995 yapımı GoldenEye ile babasının görevini devralarak Michael G. Wilson’la birlikte yapımcılığa devam etti. İkili, geçtiğimiz Şubat ayında serinin tüm haklarını Amazon MGM Studios’a devretti.

Son Bond filmi No Time to Die, 2021 yılında vizyona girmişti. Yeni filmin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.