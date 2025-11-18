Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.11.2025 12:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kameralar önünde gerginlik: Onur Ünlü, Deniz Celiloğlu'nun sözünü kesip önüne geçti!

17 yıl önce beyaz perdede izleyiciyle buluşan Güneşin Oğlu, tiyatroya uyarlanıyor. Basın toplantısında yönetmen Onur Ünlü’nün Deniz Celiloğlu’na yönelik tavrı sosyal medyada gündem oldu.

17 yıl önce vizyona giren ve Haluk Bilginer, Özgü Namal ile Hümeyra gibi isimleri bir araya getiren Güneşin Oğlu filmi, bu kez tiyatro sahnesine uyarlanıyor. 5 Aralık'ta Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak oyunun basın toplantısı ise geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti.

Oyunun sahneye uyarlanan versiyonunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde ve Efekan Can gibi isimler rol alacak.

Toplantıda tüm oyuncular oyunla ilgili düşüncelerini paylaşırken, Deniz Celiloğlu söz alacağı sırada yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Yönetmen Onur Ünlü, Celiloğlu konuşurken aniden sözünü kesip, “Bir araya gireceğim, sen biraz sonra” diyerek eş yönetmen Nagihan Gürkan’ı mikrofonların önüne getirdi. Arkada kalan Celiloğlu’nun bozulduğu gözlemlenirken, yönetmenin bu tavrı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

17 yıl önce beyaz perdede büyük ilgi gören Güneşin Oğlunun tiyatro uyarlaması, hem oyuncu kadrosu hem de yaşanan bu olayla şimdiden gündem yaratmış durumda.

