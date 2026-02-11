Kanbolat Görkem Arslan'ın ölümünden saatler önceki paylaşımı ortaya çıktı!

Dün gece Beyoğlu’ndaki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kanbolat Görkem Arslan'ın ölümü, sanat camiasında şok etkisi yarattı. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu netleşen usta oyuncunun, sosyal medya üzerinden takipçileriyle kurduğu son diyalog ortaya çıktı.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A MESAJ: "GELİYORUZ AZ KALDI BİRADER"

Bir süredir "Ruki" adlı tiyatro oyunuyla Ankara’da sahne alan ve yoğun bir turne programı içerisinde olan Arslan’ın, vefatından kısa bir süre önce sosyal medyada oldukça aktif olduğu görüldü. Bir izleyicisinin kendisini sabırsızlıkla İstanbul’a davet etmesi üzerine Arslan’ın verdiği yanıt, şimdi hüzünlü bir anı olarak kaldı:

"Geliyoruz az kaldı birader…"

İstanbul’daki sahneler için gün sayan ünlü oyuncunun bu cevabı, vefat haberinin ardından binlerce hayranı tarafından paylaşılarak taziye mesajlarıyla dolup taştı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan ve oyunculuk yeteneğiyle her projesinde fark yaratan Arslan, sadece bir dizi oyuncusu değil, aynı zamanda tutkulu bir tiyatro insanıydı. "Hatırla Sevgili" ile başlayan ekran yolculuğunu "Poyraz Karayel"deki unutulmaz 'Sefer' karakteriyle zirveye taşıyan Arslan; "Çemberimde Gül Oya" ve "Hayat Bazen Tatlıdır" gibi Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlarda da önemli roller üstlenmişti.