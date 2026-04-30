Kanserle mücadele eden Serap Paköz, tedavi sürecini paylaştı

elevizyon dünyasının tanınan isimlerinden Serap Paköz, Mart ayında kendisine konulan meme kanseri teşhisinin ardından başlattığı tedavi sürecini tüm şeffaflığı ve cesaretiyle sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Saçlarını kestirdiği duygusal anların ardından Paköz, bu kez hastane odasında kemoterapi ve immünoterapi aldığı anları yayımlayarak hastalara ve hasta yakınlarına umut oldu.

"BİR GECEDE HAYATIM DEĞİŞTİ"

Sürecin nasıl başladığını samimiyetle anlatan Paköz, "10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak uyudum, 11 Mart'ta ise 'meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım" sözleriyle hayatın kırılma noktasını dile getirmişti. 30 Mart'tan bu yana kemoterapi yolculuğunun devam ettiğini belirten sunucu, saçlarının dökülmesine rağmen asla pes etmeyeceğini vurguladı.

HAFTALIK RUTİN: DİSİPLİN VE ODAKLANMA

Tedavi programı hakkında detaylı bilgi veren Serap Paköz, haftada bir gün kemoterapi, üç haftada bir ise immünoterapi ile birleştirilmiş bir tedavi gördüğünü açıkladı. Bu rutinin üç ay daha devam edeceğini belirten Paköz, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Kemoterapi günleri benim için sadece bir tedavi günü değil; bir disiplin, bir odaklanma ve hayata yeniden 'Merhaba' deme günü. Her tahlil sonucu bir umut, her seans zafere bir adım daha yakınlaşmak demek."

"İÇİMİZDEKİ IŞIK HER ZAMANKİNDEN PARLAK"

Hastalığın yarattığı fiziksel yorgunluğun ruhunu teslim alamayacağını belirten ünlü sunucu, paylaştığı videonun kişisel bir videodan ziyade bir direnç hikâyesi olduğunu savundu. Paköz, mesajını "Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak. Adı ister kanser olsun ister başka bir şey; biz buradayız, ayaktayız ve şifalanıyoruz" diyerek noktaladı.