Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan için ilk donör heyet karşısına çıkacak

İstanbul’da bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan umut verici haberler gelmeye devam ediyor. Hastane yönetiminden alınan son bilgilere göre, nakil süreci için belirlenen 3 gönüllü donör adayından birinin tıbbi testleri başarıyla tamamlandı. Akraba dışı nakil prosedürleri gereği, dosyanın resmiyet kazanması için gözler Etik Kurul’un vereceği karara çevrildi.

NAKİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Habertürk'ün haberine göre, Ufuk Özkan ile aynı setlerde çalışmış mesai arkadaşlarının da aralarında bulunduğu donör adayları üzerinde yapılan titiz incelemelerde sona yaklaşıldı. Tıbbi testleri olumlu sonuçlanan bir aday, önümüzdeki günlerde Etik Kurul Heyeti huzuruna çıkacak. Kuruldan onay çıkması durumunda, başarılı oyuncunun nakil ameliyatı vakit kaybedilmeden gerçekleştirilecek.

CANLI DONÖR SÜRECİNDE ETİK KURUL NEDEN ŞART?

Türkiye'deki yasal mevzuat gereği, organ bağışçısı hastanın 4. dereceye kadar akrabası değilse (arkadaş, komşu, iş arkadaşı vb.), süreç devlet tarafından sıkı bir denetime tabi tutuluyor. İşte 4 aşamalı o kontrol mekanizması:

Organ Ticaretinin Engellenmesi: Kurulun öncelikli görevi, bağışın tamamen insani nedenlerle yapıldığını ve arkasında maddi bir pazarlık olmadığını teyit etmektir.

Gönüllülük Esası: Bağışçının üzerinde herhangi bir ailevi baskı veya iş ilişkisinden kaynaklı zorlama olup olmadığı, hukukçular ve emniyet yetkilileri eşliğinde sorgulanır.

Donör Sağlığının Korunması: Ameliyatın bağışçı için taşıdığı riskler detaylıca anlatılır ve kişinin bu riskleri hür iradesiyle kabul ettiği kayıt altına alınır.

İlişkinin Şeffaflığı: Alıcı ile verici arasındaki tanışıklık öyküsünün hayatın olağan akışına uygunluğu denetlenir.