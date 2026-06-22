Karaciğer nakli sonrası mucize geri dönüş: İşte Ufuk Özkan’ın son hali!

Türk televizyon ve sinemasının sevilen yüzlerinden, canlandırdığı renkli karakterlerle milyonların sevgisini kazanan Ufuk Özkan, bir süredir verdiği zorlu yaşam mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.



Acil karaciğer nakli listesine alınan ve ardından yaklaşık 8 saat süren çok kritik bir operasyon geçiren usta oyuncu, uzun tedavi ve toparlanma sürecini başarıyla tamamladı. 50 yaşındaki Özkan’ın sosyal medyaya düşen son fotoğrafları, hayranlarına derin bir nefes aldırdı.

AİLESİYLE BİRLİKTE MORAL DEPOLUYOR

Hastaneden taburcu olduktan sonra gözlerden uzak bir rehabilitasyon dönemi geçiren Ufuk Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden ailesiyle birlikte çekildiği en güncel fotoğraflarını paylaştı. Oğlu ve kardeşiyle yan yana durduğu karelerde, ünlü oyuncunun eski bitkin halinden eser kalmadığı, oldukça enerjik, neşeli ve kilosunu dengelenmiş olduğu görüldü.





Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımın altına hayranları, "Seni böyle sağlıklı ve güler yüzlü görmek en büyük mutluluk", "Dualarımız seninleydi, çok geçmiş olsun Geniş Aile'nin Reis'i" şeklinde duygu yüklü mesajlar yağdırdı.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Yaşadığı bu zorlu süreçte topluma organ bağışının önemi konusunda da büyük bir farkındalık kazandıran Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda kendisine donör olarak hayat veren Salih Kıvırcık ile yan yana bir fotoğrafını paylaşmıştı. Hayatını borçlu olduğu donörüne her fırsatta teşekkür eden ünlü oyuncu, rutin kontrollerinin sorunsuz ilerlediğini belirterek şu notu düşmüştü:

"Hayatın bana sunduğu en büyük şanslardan biri... Tedavi sürecimiz olumlu şekilde ilerliyor, her şey kontrol altında. Arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese minnettarım."