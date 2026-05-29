Karsu Dönmez'den Muğla'da yağmura yakalanan çifte unutulmaz düğün sürprizi: Sahneye fırladı!

Benzersiz sesi, samimi tavırları ve toplumsal duyarlılığıyla tanınan dünyaca ünlü Türk-Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez, Muğla’da katıldığı plansız bir organizasyonla bir kez daha gönülleri fethetti. Muğla'nın turistik cazibe merkezlerinden Akyaka bölgesinde tatilini geçiren ünlü şarkıcı, olumsuz hava şartları nedeniyle kabusu yaşayan bir çiftin kır düğününü adeta bir masala dönüştürdü.

YAĞMUR ENGELİNE SANATÇI ELİ

Edinilen bilgilere göre, Akyaka’da açık havada organize edilen bir kır düğünü, aniden bastıran şiddetli sağanak yağış ve hava muhalefeti nedeniyle durma noktasına geldi. Davetlilerin ve evlenecek çiftin yağmur sebebiyle kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldığını ve organizasyonun büyük ölçüde aksadığını tesadüfen öğrenen Karsu Dönmez, hemen harekete geçme kararı aldı.

Yaşanan bu tatlı ve heyecanlı süreci kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Karsu, gelin ve damadın en özel günlerinde morallerinin bozulmasına gönlünün elvermediğini belirtti.

YEDEK KOSTÜMÜNÜ GİYİP SAHNEYE KOŞTU

Durumu öğrenir öğrenmez hızla hazırlık yapmaya başladığını ifade eden başarılı sanatçı, yanında şans eseri bulunan yedek sahne kıyafetini giyerek dakikalar içinde düğünün yapıldığı alana ulaştı. Hiçbir resmi davet veya anlaşma olmaksızın, tamamen gönüllü olarak düğün alanındaki sahneye çıkan Karsu Dönmez, mikrofonu eline aldı.

En sevilen şarkılarını ve neşeli caz ezgilerini ardı ardına seslendiren ünlü isim, kısa sürede ortamın havasını tamamen değiştirdi. Yağmur nedeniyle buruk anlar yaşayan genç çift ve konuklar, karşılarında Karsu’yu görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Davetliler tarafından büyük bir beğeni ve alkış yağmuruyla karşılanan bu plansız ve samimi performans, sosyal medyada da kısa sürede gecenin en çok paylaşılan videosu oldu.