Katy Perry'nin San Francisco konserinde panik dolu anlar: Düşme tehlikesi atlattı!

Son dönemde Orlando Bloom ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Lifetimes adlı dünya turnesi kapsamında dün akşam San Francisco'da hayranlarıyla buluştu. Ancak konser sırasında yaşanan bir aksilik, izleyicilere kısa süreli panik yaşattı.

SAHNE ŞOVUNDA TEKNİK ARIZA: KALABALIĞIN ÜZERİNE DÜŞME TEHLİKESİ

Sahne şovlarıyla her zaman dikkat çeken Perry, "Roar" adlı hit şarkısını seslendirdiği sırada dev kelebek figürü üzerinde performans sergiliyordu. Ancak gösterinin ortasında kelebek figürü aniden eğildi ve alçalmaya başladı. Bu beklenmedik durum, ünlü şarkıcının dengesini kaybetmesine neden oldu ve kısa süreli bir düşme tehlikesi yaşandı.

"İYİYİM" İŞARETİYLE SAKİNLEŞTİRDİ

Yaşanan aksilik sonrası kısa bir ara veren Katy Perry, elini havaya kaldırarak "İyiyim" işareti yaptı ve hayranlarını rahatlattı. Kısa sürede toparlanan yıldız, performansına kaldığı yerden devam etti. Konserdeki bu korku dolu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN MİZAHİ PAYLAŞIM

Konserin ardından sosyal medya hesabından arıza sırasında çekilen bulanık bir fotoğrafını paylaşan Perry, gönderisine “İyi Geceler San Francisco” notunu ekleyerek mizahi bir dille yaşananları tiye aldı.



