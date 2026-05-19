Kendall Jenner ile Jacob Elordi aşkı fotoğraflarla kanıtlandı!

Moda dünyasının en çok kazanan isimlerinden 30 yaşındaki süper model Kendall Jenner ile sinema dünyasının popüler oyuncusu 28 yaşındaki Jacob Elordi'nin birlikteliği dünya magazin basınının gündemine oturdu.



İkilinin aşk yaşadığına dair ilk söylentiler, geçtiğimiz ay düzenlenen ünlü Coachella Festivali'nde ortaya çıkmıştı. Justin Bieber'ın festival sonrası verdiği özel partide yakınlaşan ikili, iddiaları yanıtsız bırakmıştı. Ancak ünlü çift, geçen hafta sonu Hawaii'de baş başa bir plaj gününde görüntülenerek ilişkilerini kanıtlamış oldu.





KAMERALARI FARK EDİNCE YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Tropikal bir sahilde etraftaki kalabalıktan uzak, tamamen birbirlerine odaklanmış şekilde vakit geçiren çift, tatil dönüşü Los Angeles'ta da kaçamadı. Şehirdeki bir partide eğlenen Jenner ve Elordi, mekan çıkışı lüks bir otomobilde objektiflere yansıdı. Sürücü koltuğunda Jacob Elordi’nin, ön yolcu koltuğunda ise Kendall Jenner’ın oturduğu araçta, flaşların patlamasıyla birlikte ikilinin panik halinde yüzlerini gizlemeye çalışması dikkat çekti.





ÇİFTE RANDEVUDA KYLİE JENNER VE TİMOTHÉE CHALAMET DE VARDI

Dünyaca ünlü People dergisinin yakın çevrelerine dayandırdığı habere göre, çiftin son birkaç aydır düzenli olarak görüştüğü ve birbirlerini tanıma aşamasında oldukları doğrulandı. Los Angeles'taki parti çıkışında arabada yalnızca taze aşıklar yoktu. Arka koltukta Kendall Jenner'ın kız kardeşi Kylie Jenner ile dünyaca ünlü oyuncu sevgilisi Timothée Chalamet ve yakın arkadaşları Renell Medrano da yer aldı. Ön koltuktaki gerginliğin aksine, arka koltuktaki Kylie ve Timothée çiftinin neşeli halleri ve kahkahaları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.