Kim Kardashian gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü yıldız Kim Kardashian, milyonlarca takipçisinin karşısına duygu dolu bir video ile çıktı. Yıllardır hayalini kurduğu avukatlık mesleğine adım atmak için hukuk fakültesine giden Kardashian, mezuniyetinin ardından vermesi gereken zorlu baro sınavını geçemedi. ABD’de avukatlık yapabilmek için geçilmesi zorunlu olan bu sınav, Kim Kardashian’ın planlarını şimdilik erteledi.

Aylarca hazırlandığı sınavı geçemediğini öğrenen Kardashian, Instagram’da yayınladığı videoda gözyaşlarını tutamadı. “Çok yorgunum ve sanki her seferinde bir adım öndeymişim gibi hissettiğimde, beni bunu yapmaktan alıkoymaya çalışan bir şey oluyor. Beynimin patlayacağını hissediyorum” ifadelerini kullanarak yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.





Dört çocuk annesi yıldız, sınav öncesi son iki haftayı odaklanabilmek için çocuklarını “harika bir tatile” gönderdiğini, bu süreçte ders çalışmak dışında pek bir şeye zaman ayıramadığını anlattı. Sonuçları öğrendiğinde ise adeta yıkıldığını belirtti.

Kardashian, paylaşımının altına şunları ekledi: “Bu yolculuğun çoğunu sizinle paylaştım ve bu yaz, ders çalışmanın son iki haftasını, inişleri, çıkışları ve aradaki her şeyi belgeledim. 7 Kasım’da barajı geçemediğimi öğrendim. Hayal kırıklığıydı ama bu son değil.”

Ünlü yıldız, babası Robert Kardashian’ın ABD’nin en tanınmış avukatlarından biri olduğunu hatırlatarak, bu hayalini gerçekleştirmekten vazgeçmeyeceğini vurguladı: “Bu hayalden vazgeçmemek benim için çok önemli, bu yüzden çalışmaya, öğrenmeye ve oraya ulaşana kadar kendimi savunmaya devam edeceğim.”