Kim Kardashian'ın markasında uyuşturucu şoku! Milyonlarca dolarlık kokain yakalandı

Sosyetik güzel ve iş kadını Kim Kardashian'ın milyar dolarlık giyim ve iç çamaşırı markası "Skims", İngiltere'de filmleri aratmayacak bir uyuşturucu kaçakçılığı skandalına ev sahipliği yaptı. Markanın ürünlerini taşıyan bir lojistik kamyonunda, milyonlarca dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

LİMANDAKİ RÖNTGEN CİHAZI SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yapılan açıklamaya göre olay, geçtiğimiz Eylül ayında meydana geldi. Polonya'nın kuzeyinde yaşayan 40 yaşındaki kamyon şoförü Jakub Jan Konkel, Hollanda’dan yüklediği 28 palet Skims marka tekstil ürünüyle yola çıktı. Feribotla İngiltere'nin Essex kentindeki Harwich Limanı'na ulaşan kamyon, Sınır Gücü (Border Force) ekiplerinin şüphesi üzerine durduruldu.

X-ray (röntgen) cihazıyla detaylı taramadan geçirilen kamyonda, arka kapıların iç kısmına özel olarak gizlenmiş bölmeler tespit edildi. Yapılan aramalarda, bu gizli bölmelere yerleştirilmiş tam 90 paket kokain ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 8.4 MİLYON DOLAR!

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 90 kilogram ağırlığında olduğunu ve sokak değerinin 8.4 milyon doları (yaklaşık 275 milyon TL) bulduğunu açıkladı. Yapılan soruşturmada, Skims markasının resmi ürün sevkiyatının tamamen yasal olduğu; ne ihracatçı ne de ithalatçı firmanın bu yasa dışı operasyonla hiçbir bağlantısının bulunmadığı netleşti. Kaçakçının, ünlü markanın sevkiyatını sadece bir "kamuflaj" olarak kullandığı belirlendi.

"4 BİN 500 EURO İÇİN YAPTIM" DEDİ, HAPİS CEZASINI YEDİ

İlk sorgusunda kamyondaki uyuşturucu stoğundan haberi olmadığını iddia ederek suçu reddeden Polonyalı şoför Konkel, köşeye sıkışınca her şeyi itiraf etti. Yolculuk sırasında gizemli kişilerle buluşup uyuşturucu paketlerini teslim aldığını söyleyen Konkel, bu kaçakçılık işi karşılığında kendisine sadece 4.500 Euro ödeme sözü verildiğini itiraf etti.

Pazartesi günü İngiltere'de hakim karşısına çıkarılan Jakub Jan Konkel, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.