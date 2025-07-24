'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak' demişti... Harika Avcı'dan kötü haber geldi!

80’li yılların unutulmaz sanatçılarından Harika Avcı’dan kötü haber geldi. Bir döneme hem şarkıları hem de filmleriyle damga vuran usta isim, 24 Temmuz sabaha karşı saat 02.50’de hastaneye kaldırıldı. Avcı’nın uzun süredir sağlık ve psikolojik sorunlar yaşadığı, son dönemde ise yetersiz beslenme nedeniyle ciddi risk altında olduğu öğrenildi.

“KISA SÜRE SONRA ÖLÜMÜM DUYULACAK” DEMİŞTİ

Harika Avcı, iki ay önce sanatçı Onur Akay’a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü sanatçı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce de karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim" sözleriyle hayranlarını endişelendirmişti.

ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİ

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Harika Avcı’nın, ağabeyinin vefatının ardından büyük bir yıkım yaşadığı ve kendisini eve kapattığı biliniyordu. O süreçte kimseyle görüşmek istemediği, sosyal hayattan tamamen çekildiği belirtilmişti.

Öte yandan, geçmiş yıllarda sanatçının ev sahibine kira ödememesi nedeniyle kapısının polis eşliğinde kırıldığı basına yansımış, 2015 yılında ise intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Yaşadığı maddi zorluklar ve sağlık problemleri Harika Avcı’nın hayatını derinden etkiledi.

“BEDENİ YORULDU, RUHU HEP GÜÇLÜYDÜ”

Sanatçı Onur Akay, son gelişmeyle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Aslında bu olay, sessiz çığlık gibi bir şey. Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle 02.50’de hastaneye kaldırıldı. Stres, ekonomik zorluklar ve psikolojik mücadeleler… Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü. Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor. Allah yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.