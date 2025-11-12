Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal'dan korkutan haber! Trafik kazası geçirdi...

Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi.

Masumlar, Hanımın Çiftliği, Merhamet, Kızıl Goncalar ve Kıskanmak gibi birçok başarılı projede rol alan Özgü Namal, okulların tatil olması nedeniyle iki çocuğunu da yanına alarak dizi setine gitmek için yola çıktı. Beykoz yolunda, şoförünün kullandığı araca başka bir araç çarptı.

Kazanın etkisiyle araç büyük hasar görürken, Özgü Namal, çocukları Su ve Nefes ile şoförü emniyet kemerleri takılı ve hava yastıkları açıldığı için hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Namal ve yanındakilerin tetkikleri yapılırken, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Namal, kazanın ardından bugün ve yarın sete ara verecek.