Kıvanç Tatlıtuğ lüks teknesiyle Yalıkavak’ta ilk kez görüntülendi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte Ege koylarını gezmeye başladı. Tatlıtuğ ailesi, tatillerine özel yapım Mazu 52 HTS yatlarıyla devam ediyor. Yaklaşık 1,5 milyon Euro (yaklaşık 70 milyon TL) değerindeki lüks tekne, Yalıkavak’ta ilk kez görüntülendi.

GazeteMagazin’in haberine göre, Tatlıtuğ Yalıkavak açıklarında teknesinin direksiyonuna geçti. Tişörtünü çıkararak güvertede dolaşan Tatlıtuğ’un fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak "Aile" dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu, önümüzdeki dönemde Adam Fawer’ın çok satan romanı “Olasılıksız”ın dizi uyarlamasında rol alacak. Ancak şu sıralar tüm vaktini ailesiyle tatil yaparak geçiriyor.