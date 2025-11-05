Kızılcık Şerbeti’nde büyük değişim! 4 yıldız birden kadroya katılıyor

Show TV’nin sevilen dizisi “Kızılcık Şerbeti”, yeni sezon bölümleriyle ekranlara sürprizlerle dönüyor. Dizide Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç’in veda edeceği kesinleşirken, yerine birçok güçlü isim katılıyor.

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, Gold Film imzalı yapımda “Hikmet” karakteriyle Macit Koper’in kadroya dahil olmasının ardından, diziye dört yeni oyuncu daha katılıyor.

DOĞA'NIN YERİNE SERAY KAYA GELİYOR

Doğa karakterinin ayrılığı sonrası dizide 6 aylık bir zaman atlaması yaşanacak. Bu dönüşümle birlikte ekibe Seray Kaya, “Başak” karakteriyle dahil olacak. Başak, güçlü ve kararlı bir iş insanı olarak seyircinin karşısına çıkacak.





Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin 114. bölümünde Özge Borak, “Salkım” karakteriyle diziye katılacak. Salkım, Apo (Ahmet Mümtaz Taylan)’un yeni eşi olarak hikâyeye dâhil olacak ve dikkat çekici bir dönüm noktasına imza atacak.

YENİ KARAKTER TUNCAY

Usta oyuncu Hakan Karahan da “Tuncay” isimli bir iş insanı rolüyle diziye katılacak. Karahan’ın canlandırdığı Tuncay, Ömer (Barış Kılıç) ile karşı karşıya gelecek ve dizinin gidişatını değiştirecek önemli bir çatışmanın merkezinde yer alacak.





ÇİMEN’E YENİ BİR HİKÂYE

113. bölümde ise Yalçın Hafızoğlu, “Emir” karakteriyle ekibe dâhil olacak. Emir’in, Çimen (Selin Türkmen) ile arasında gelişecek yakınlık, dizinin genç karakterleri arasında yeni bir hikâyenin kapısını aralayacak.

“Kızılcık Şerbeti”, yeni bölümleriyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.