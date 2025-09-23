‘Kızılcık Şerbeti’nin Nilay'ı Feyza Civelek o iddialara sert çıktı!

Gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisi bu kez de Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığıyla ilgili iddialarla konuşuluyor. Daha önce Feyza Civelek ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen Taşçıoğlu’nun ayrılığına ilişkin bu kez “Feyza Civelek’i koltuğa idrarını yaparken gördü, sorun çıktı” iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada gündem olan bu iddiaya Feyza Civelek’ten yanıt geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) inceleme başlattığı dizide, “Pembe” karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılışına ilişkin ortaya atılan bu yeni iddia, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

İddiaya göre, dizide “Nilay” karakterini canlandıran Feyza Civelek, sette koltuğa idrarını yaparken Sibel Taşçıoğlu’na yakalandı ve taraflar arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Civelek’in senarist annesi Melis Civelek’in senaryoya müdahale ederek “Pembe” karakterinin ölmesine karar verdiği öne sürüldü.

“ÇEKEMEDİKLERİNİ BU KADAR BELLİ ETMESİNLER”

Feyza Civelek ise iddiaları kesin bir dille reddetti:

“Meyve veren ağacı taşlamaya çalışıyorlar ama çok taşlayamıyorlar. Söylenilen her şey iftira. Senaryonun getirdiği şekilde diziden ayrıldı. 4’üncü sezonda hâlâ senaristin kızı olarak konuşulmamalıyım. Ben buraya kendi başarımla geldim. Çekemediklerini bu kadar belli etmesinler. Sahnelerim daha da artacak. Yakında ‘Nilay’ bomba gibi dönüyor.”

GOLD FİLM’DEN AÇIKLAMA

Dizinin yapım şirketi Gold Film de iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

“Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. ‘Pembe’ karakterinin hikâyesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır. Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz.”