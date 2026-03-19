Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Erkan Avcı dolandırıcıların hedefinde: 'Adımı kullanarak arsa satıyorlar!'

'Kızıl Goncalar', 'Karadayı', 'Cesur ve Güzel' ve şimdilerde ekranların fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' gibi pek çok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Erkan Avcı, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık girişimlerinin kurbanı oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan Avcı, adının izinsiz kullanılarak gayrimenkul satışı yapıldığını ifşa etti.

"DİYARBAKIR VE TATİL BÖLGELERİNE DİKKAT"

Dolandırıcıların, ünlü oyuncunun ismini referans göstererek Diyarbakır ve çeşitli tatil beldelerinde arsa ve daire satışı pazarladığı ortaya çıktı. Durumu öğrenir öğrenmez harekete geçen Erkan Avcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Açık ve net şekilde belirtmek isterim ki; bu satışların, ilanların ve iletişimlerin hiçbiriyle bir ilgim yoktur. Benim adıma herhangi bir taşınmaz alım-satım süreci yürütülmemektedir. Bu girişimler tamamen izinsiz ve hukuka aykırıdır."

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Takipçilerinin mağdur olmaması için uyarılarını sürdüren Avcı, konuyu yargıya taşıdığını belirtti. "Bu tür girişimlere karşı dikkatli olun, işlem yapmadan önce resmi ve doğrulanabilir kaynaklardan teyit almanızı önemle rica ederim" diyen ünlü oyuncu, avukatları aracılığıyla gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını vurguladı.