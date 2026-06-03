Komedyen Hasan Can Kaya evleniyor: Nikahın ayrıntıları belli oldu!

Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan komedyenlerinden biri olan ve “Konuşanlar” programıyla dijital yayıncılıkta izlenme rekorları kıran Hasan Can Kaya, özel hayatında da mutlu bir döneme adım atıyor. Bir süredir gözlerden uzak, dingin bir birliktelik yaşadığı reklamcı Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atan ünlü komedyenin, nikâhına dair merak edilen tüm ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul’da, sadece aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen son derece sade bir törenle nişanlanan çift, geleneksel kız isteme merasiminin ardından evlilik hazırlıklarını hızlandırmıştı. Mutluluk pozları sosyal medyada büyük beğeni toplayan çiftin, nerede ve ne zaman evleneceği sorusu yanıtını buldu.

NİKÂH YARIN NEW YORK TÜRKEVİ'NDE

Kısa bir süre önce dil eğitimi almak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Hasan Can Kaya, hayatının en önemli imzasını da okyanus ötesinde atacak. Hürriyet'in haberine göre ünlü çift, yarın New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirilecek resmi bir törenle nikâh defterine imza atarak dünyaevine girecek.

"FRANK SİNATRA İLE AYNI YERDE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİM"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkisinin perde arkasını içtenlikle paylaşan Hasan Can Kaya, gösterişten uzak kalmayı tercih eden nişanlısı Duygu Karabaş’a nasıl evlilik teklifinde bulunduğunu şu çarpıcı sözlerle anlatmıştı:

"Duygu gösterişi hiç sevmez. Evlilik teklifini ünlü The Beverly Hills Hotel'de yaptım. Bana 'Frank Sinatra burada evlenme teklif etmiş' dediler, ben de bunu duyunca 'o zaman ben de edeyim' dedim. Zaten evlenmeye kesin olarak karar vermiştim. Sürprizlerden falan pek hoşlanmadığım için ansızın otelde kahvaltı ederken teklifimi sundum."

"DÜĞÜN YAPMAYACAĞIZ, ONU SOSYAL MEDYADAN KORUYORUM"

Görkemli ve şatafatlı kutlamalardan kaçındıklarını belirten popüler komedyen, sürece dair planlarını “Düğün yapmayacağız, tamamen sade bir şekilde evlenmek istiyoruz” ifadeleriyle özetledi.

Nişanlısı Duygu Karabaş'ın medyanın ve sosyal medyanın yaratabileceği dezenformasyondan olumsuz etkilenmemesi için büyük bir hassasiyet gösterdiğini de sözlerine ekleyen Kaya, korumacı tavrını şu cümlelerle dile getirdi:

"Her şey yolunda gidiyor ama kendisi medyanın içinden, ünlü biri değil. Dolayısıyla çok düzgün, sakin bir hayatı var. Onun bu huzurunu bozmak istemiyorum açıkçası, ondan dolayı ilişkide korumacı davranıyorum. Yoksa benim zaten içim dışım bir, biliyorsunuz, ben her şeyi söylerdim. Ama onu orada biraz sosyal medyanın gazabından korumaya çalışıyorum."





DUYGU KARABAŞ KİMDİR?

Duygu Karabaş, dijital sanat ve özellikle portre çalışmalarıyla öne çıkan bir ressam olarak biliniyor. Üzerinde çalıştığı eserlerini "Duygusuz Portreler" adlı platform üzerinden sanatseverlerle buluşturan Karabaş, görsel sanatlara yönelik özgün tasarımlarıyla sanat dünyasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.