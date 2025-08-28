Komedyen Kaan Sezyum taciz iddialarını kabul etti

Son günlerde art arda gündeme gelen taciz ifşalarına bir yenisi daha eklendi. Fotoğrafçı Mesut Adlin ve oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ın ardından, aralarında Tayanç Ayaydın ve yönetmen Selim Evci’nin de bulunduğu isimlerle ilgili iddiaların konuşulduğu süreçte bu kez komedyen ve yazar Kaan Sezyum hakkında taciz iddiası ortaya atıldı.

Yaklaşık 3 yıl önce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan bir kadın, Sezyum’un tacizine uğradığını öne sürdü. Sezyum ise iddiayı önce kendi Instagram hesabında paylaşarak gündeme taşıdı, ardından sorumluluğunu kabul eden bir açıklama yayınladı.

“Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm” diyen Sezyum, davranış bozuklukları nedeniyle psikolojik destek almaya başladığını belirtti. Taciz olayında “ortamı yanlış okuduğunu” ifade eden Sezyum, geçmişi değiştiremeyeceğini ancak aynı hatayı tekrarlamayacağının sözünü verdi.

Ünlü isim, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:

“Gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim.”