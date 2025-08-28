Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Kral Kaybederse'nin kadrosuna sürpriz isim! Yıllar sonra birlikte rol alacaklar

'Kral Kaybederse'nin kadrosuna sürpriz isim! Yıllar sonra birlikte rol alacaklar

28.08.2025 09:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Kral Kaybederse'nin kadrosuna sürpriz isim! Yıllar sonra birlikte rol alacaklar

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, Star TV’nin iddialı dizisi “Kral Kaybederse”nin kadrosuna dahil oldu. Bahadır, dizide medya patronu Cemal’in kızı Sevda rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Star TV’nin merakla beklenen dizisi “Kral Kaybederse” güçlü oyuncu kadrosuna bir isim daha ekledi. Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, dizide “Sevda” karakterine hayat verecek.

Image

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Taylan Biraderler ile Cem Toluay’ın yönetmenliğini üstlendiği, Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı yapımda Bahadır, medya patronu Cemal’in (Engin Şenkan) kızı olarak izleyici karşısına çıkacak.

YILLAR SONRA YENİDEN BİRLİKTE

Dizinin dikkat çeken gelişmelerinden biri de Gökçe Bahadır ile Aslıhan Gürbüz’ün yıllar sonra aynı projede buluşması oldu. İkili, daha önce çok ses getiren “Ufak Tefek Cinayetler” dizisinde başrollerde yer almıştı.

Image

Bahadır’ın transferi, sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler, başarılı oyuncunun projeye katılmasıyla birlikte dizinin çok daha iddialı hale geleceği yorumunda bulundu.

İlgili Konular: #Gökçe Bahadır #Kral Kaybederse