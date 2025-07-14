Kremlin’de 100 milyon dolarlık skandal: Putin’in yakın danışmanı, sevgilisini askeri jetle maniküre götürdü

Rusya, Vladimir Putin’e yakın bir savunma bakanının genç sevgilisini 100 milyon dolarlık askeri jetlerle Rusya’da gezdirmesi sonucu patlayan skandalın şokunu yaşıyor. 23 yaşındaki Maria Shalaeva, savunma bakanlığına ait Ilyushin-76 askeri uçağıyla yaptığı lüks seyahatleri sosyal medya hesabından paylaştı. Shalaeva, uçuş sırasında küçük oğlu Tim’i de yanına alarak, askeri uçakla “hafta sonu kaçamağı”na çıktığını anlattı.

SEVGİLİSİNİ MANİKÜRE GÖTÜRDÜ

Shalaeva, sosyal medya paylaşımlarında “uçaklar herkes için değil, benim için uçuyor” diyerek askeri havaalanına özel olarak iniş yaptıklarını ve sevgilisinin kendisine Rostov-on-Don şehrinde manikür randevusu ayarladığını yazdı. Bu şehir, aynı zamanda Rus silahlı kuvvetlerinin savaş karargâhı olarak da biliniyor.

SEVGİLİSİNİN KİMLİĞİ TARTIŞMA YARATIYOR

Shalaeva, sevgilisinin “Kremlin'den biri” olduğunu söylese de doğrudan isim vermedi. Ancak Belarus merkezli bağımsız medya kuruluşu NEXTA, genç kadının paylaşımlarını inceleyerek söz konusu ismin 66 yaşındaki yeni Savunma Bakanı Andrei Belousov olabileceğini öne sürdü. Videolarda görünen gri saçlı adamın da Belousov'a benzediği belirtiliyor.

Belousov’un askeri geçmişi olmamakla birlikte, Kremlin’deki konumu ve otoritesi, Rus ordusunun en üst kademeleriyle eş değer kabul ediliyor. Rus medyası, şu ana kadar olayla ilişkilendirilen kişinin kimliğini doğrulamadı.

“ÜÇ YAŞINDA ASKERİ JETTE UÇTU”

Shalaeva, üç yaşındaki oğlu Tim’i de bu özel seyahate götürdüğünü, çocuğun kokpitte pilotla vakit geçirdiğini yazdı. “Üç yaşında ama şimdiden askeri uçakta uçtu” sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Yolculuk sırasında lüks bir Maybach marka araçla karşılandıkları da dikkat çekti.

GÜVENLİK AÇIĞI VE İSTİHBARAT ENDİŞESİ

Kremlin’e yakın isimler, olayın basına yansımasının ardından ciddi bir güvenlik açığı doğduğuna dikkat çekti. Kremlin yanlısı askeri blog yazarı Andrey Medvedev, Shalaeva'nın sosyal medya paylaşımlarının yabancı istihbarat servisleri için potansiyel bir bilgi kaynağı oluşturduğunu belirtti. “Askeri Karşı İstihbarat Departmanı’nın bu konuda çok işi olacak” dedi.

Bir başka yorumda, Shalaeva'nın paylaşımlarının uçuş güzergahlarını ve askeri hareketleri ifşa ettiği, bunun ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturduğu ifade edildi.

ASKERİ YETKİLİLERDEN SERT TEPKİ

Emekli Tümgeneral Vladimir Popov, askeri bir uçağın özel bir seyahat için kullanılması skandalına ilişkin olarak “Herkes bulunacak ve cezalandırılacak” açıklamasını yaptı. Popov, uçuşun nihai sorumluluğunun Savunma Bakanı’na ait olduğunu vurguladı.

Kaynak: The Sun