Kris Jenner'ın yıldızlarla dolu doğum günü partisi polise şikayet edildi

Kardashian/Jenner ailesinin annesi Kris Jenner, 70. yaşını ünlü milyarder Jeff Bezos’un 165 milyon dolarlık malikanesinde düzenlenen gösterişli bir partiyle kutladı. Etkinlik, ‘James Bond’ temasıyla gerçekleştirildi ve partiye Prens Harry ile Meghan Markle, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Vin Diesel gibi birçok tanınmış isim katıldı.





Ancak partinin yüksek sesli kutlamaları, Beverly Hills sakinlerini rahatsız etti. İddiaya göre, polis etkinlik sırasında iki kez çağrıldı. Bruno Mars’ın sahne aldığı bölümde gürültünün daha da arttığı belirtilirken, yetkililer lüks malikaneye giderek uyarıda bulundu. Ayrıca, mülkün dışındaki sokağı kapatan büyük sahte çitler izinsiz olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.





Kutlamaya tüm Kardashian ailesi, Justin Bieber, Mariah Carey, Adele, Paris Hilton, Stevie Wonder, Mark Zuckerberg, Miranda Kerr ve Snoop Dogg gibi ünlü isimler de katıldı. Etkinlik, hem gösterişli dekoru hem de yüksek profilli katılımcılarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



