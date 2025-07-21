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Kubilay Aka korsan oldu!

Kubilay Aka korsan oldu!

21.07.2025 10:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kubilay Aka korsan oldu!

Kubilay Aka, Karayipli korsan karakteriyle global bir reklam filminde başrolde yer aldı. Kolombiya’da sinema tadında çekilen proje, Türkiye dahil birçok ülkede izleyiciyle buluştu.

Oyuncu Kubilay Aka’nın başrolünde yer aldığı bir içecek firmasının global reklam filmi, Türkiye’de de yayına girdi. Marka için Karayipli bir korsanı canlandıran Aka, dünya genelindeki izleyicilerle buluştu.

Reklamın çekimleri, Kolombiya’nın Cartagena kıyılarında ve Atlantik Okyanusu’ndaki adalarda gerçekleştirildi. Projede, uzun metrajlı sinema filmlerinde görev alan profesyonel ekiplerle çalışıldı. İngiliz yönetmen David Wilson’ın yönettiği reklamda; özel olarak hazırlanan kostümler, su altı sahneleri ve mekanik köpekbalığı gibi detaylarla sinematik bir atmosfer oluşturuldu.

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Reklam filmi, daha önce Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde gösterime girdi. Yıl sonuna kadar Avustralya, Latin Amerika ve Asya’da da yayınlanması planlanıyor.

Projeyle ilgili konuşan Kubilay Aka, “Kolombiya’da geçen bu çekim bir reklamdan çok, bir film deneyimi gibiydi. Efsane bir ekiple, enerjisi yüksek ve yaratıcı bir iş çıkardık. Çıkan sonuçtan çok memnunum. Filmle ilgili bugüne kadar aldığım övgü dolu dönüşler beni ayrıca mutlu etti” dedi.

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