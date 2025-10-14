Kuruluş Orhan'ı oynayacak... Mert Yazıcıoğlu rekor ücretle ekranda!

Son dönemde Osmanlı dönemini konu alan yapımlar büyük ilgi görürken, Kuruluş Osman’ın devamı niteliğindeki “Kuruluş Orhan” dizisi de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dizide Osman Bey’in oğlu Orhan Gazi’nin gençlik yılları anlatılacak.

Başrol için önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Birkan Sokullu ile görüşüldüğü, ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Teklif daha sonra Mert Yazıcıoğlu’na götürüldü ve genç oyuncu projeyi kabul etti.

Bir süre önce ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu ile gündeme gelen Yazıcıoğlu’nun, yeni dizisinden bölüm başına 3 milyon lira kazanacağı iddia edildi.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, TV8’de yayımlanan Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamada, dizinin yapım süreci ve oyuncu ücretleri hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Öte yandan, Orhan Gazi rolünü bırakmadan önce Burak Özçivit’in bölüm başı 4,5 milyon lira talep ettiği, bu talebin karşılanmaması üzerine diziden ayrıldığı da öne sürüldü.