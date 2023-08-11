Lady Gaga’dan cinsellik itirafı! İki sene öncesine kadar...
Dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga, cinsel hayatına dair sansasyon yaratacak açıklamalarda bulundu. Gaga iki sene öncesine kadar cinsellikten hiç zevk almadığını aktardı.
37 yaşındaki ABD’li şarkıcı Lady Gaga, yaşadığı özel bir ilişki her şeyi değiştirene kadar “aslında cinsellikten hiç zevk almadığını” itiraf etti.
2011’de ortaya çıkarılan bir röportaj, o sırada henüz 24 yaşında olan ünlü ismin “partnerine güvenmekte özgür” hissedene kadar cinsellikten zevk almadığını ortaya çıkardı.
Gaga “Her zaman bir erkekten test yapmasını ve koruma kullanmasını istedim. Aksi halde Rus Ruleti oynuyorsunuz demektir” ifadeleriyle endişelerini aktardı.
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