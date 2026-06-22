Latin müziğinde tarihi rekor: Bad Bunny turne gelirinde 1 milyar doları aşan ilk isim oldu!

Global müzik piyasasını altüst eden Porto Rikolu rapçi ve şarkıcı Bad Bunny (gerçek adıyla Benito Antonio Martínez Ocasio), başarılarına bir yenisini daha ekleyerek müzik tarihinin zirvesine yerleşti. Ünlü sanatçı, dünya turnesi kapsamında küresel müzik endüstrisinin kalbi sayılan ABD’yi tamamen pas geçmesine rağmen, kariyeri boyunca elde ettiği toplam gişe hasılatında 1 milyar dolar sınırını aşan ilk Latin sanatçı olma unvanını kazandı.

ABD OLMADAN GELEN DEV REKOR: "DEBİ TİRAR MAS FOTOS"

Bad Bunny, geçtiğimiz yıl "Debi Tirar Mas Fotos Dünya Turnesi"ne çıkacağını duyurduğunda, konser takviminde ABD’den hiçbir şehrin yer almaması müzik otoriteleri ve hayranları arasında büyük bir şaşkınlık ve tartışma yaratmıştı. Uluslararası bir süperstarın ABD pazarını tamamen dışarıda bırakması sık rastlanan bir durum olmasa da, Bad Bunny bu stratejiyle tarihin en büyük bilet satış operasyonuna imza attı.

Porto Rikolu yıldız; Güney Amerika, Avustralya, Japonya ve Avrupa genelinde gerçekleştirdiği devasa stadyum konserleriyle stadyumları hınca hınç doldurdu. Billboard Boxscore verilerine göre, turnenin Madrid’deki son 10 gösterilik serisi de dahil olmak üzere sadece ilk 41 konserinde 360 milyon dolar hasılat elde edildi ve tam 2,4 milyon bilet satıldı. Bu rakamlar, "Debi Tirar Mas Fotos" turnesini, Boxscore tarihinde ABD'de hiç gösteri yapmadan en yüksek hasılat elde eden ve en çok bilet satan turne konumuna getirdi.

İNGİLİZCE ŞARKI SÖYLEMEDEN ZİRVEYE ÇIKAN İLK SANATÇI

Boxscore'un 40 yılı aşkın köklü tarihinde toplam turne gelirlerinde 1 milyar doları aşabilen dünyaca ünlü sanatçı sayısı 25'in altındayken, Bad Bunny’nin bu elit kulübe girmesi kültürel anlamda çok daha büyük bir zafer taşıyor. Bad Bunny, bu eşiği atlayan ilk Latin sanatçı olmasının yanı sıra, kariyerinin tamamında İngilizce dışında (İspanyolca) şarkı söyleyerek 1 milyar dolar barajını yıkan ilk isim oldu.

"Bad Bunny'nin küresel müzik endüstrisinde dil bariyerini yıkarak çığır açması ilk kez yaşanmıyor. Başarılı sanatçı, 2020 yılında çıkardığı 'El Ultimo Tour Del Mundo' albümüyle Billboard 200 listesinde 1 numaraya oturan tamamı İspanyolca ilk albümün sahibi olmuştu. Ardından, Billboard’un yıl sonu 'En İyi Sanatçılar' ve 'En İyi Turneler' listelerinde zirveye yerleşen İngilizce dışındaki ilk sanatçı olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştı."