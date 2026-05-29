Lösemiyle mücadele eden Cansever’den ilik nakli sonrası ilk paylaşım: Bayram mesajıyla hayranlarına seslendi!

Fantezi ve arabesk müziğin güçlü seslerinden biri olan, Almanya’da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Cansever, sağlık mücadelesinde çok kritik bir virajı daha geride bıraktı. Geçtiğimiz yılın aralık ayında kamuoyuna lösemi (kan kanseri) teşhisi aldığını duyuran ve o günden bu yana tedavi sürecini şeffaflıkla takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, beklenen ilik nakli operasyonunun ardından ilk kez sosyal medyada hayranlarının karşısına çıktı.

AMELİYAT TARİHİ ÖNE ALINMIŞTI, OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ

Tedavi sürecinde uygun donörün bulunmasıyla birlikte ilik nakli operasyonuna karar verilen Cansever için kritik tarih ilk etapta 29 Mart olarak belirlenmiş, ancak doktorların kararıyla operasyon 26 Mart tarihine çekilmişti. Ameliyata girmeden önce sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinden yoğun bir şekilde dua isteyen Cansever'in sağlık durumuna ilişkin müjdeli haberi menajeri Erhan Arı duyurmuştu.

Menajer Arı yaptığı açıklamada, "Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede gözetim altında devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullanarak yüreklere su serpmişti.

"İÇİMDE TOPLUYORUM" DİYEREK DUYGULARINI PAYLAŞMIŞTI

Kanser gibi yıpratıcı bir hastalıkla mücadele ederken psikolojik olarak da zor günler geçiren Cansever, nakil öncesi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal ve içten bir paylaşımla gündeme oturmuştu. Yaşadığı ağır süreci şu sözlerle özetlemişti:

"Hani bazen o kadar doluyorsun ki hıçkıra hıçkıra ağlamak istersin ama işte 'Allah'a isyan eder miyim' diye düşünerek hep içimde topluyorum. Bakalım ne zaman patlak verecek. Ya sabır, ya Allah, ya Şafi, ya Rahman, ya Rahim..."

İLİK NAKLİ SONRASI İLK GÖRÜNTÜ VE BAYRAM MESAJI

Hastanede devam eden rehabilitasyon ve tedavi sürecinde genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Cansever, son haliyle kameraların karşısına geçerek takipçilerine seslendi. Kurban Bayramı vesilesiyle kişisel sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayan ünlü sanatçı, kendisini yalnız bırakmayan İslam alemine ve hayranlarına şu sözlerle seslendi:

"Selam olsun. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bütün dileklerinizi, dualarınızı Allah kabul etsin. Bayramınız mübarek olsun."

Cansever'in operasyon sonrası bitkin ancak umutlu hali dikkat çekerken, binlerce hayranı paylaşımın altına "geçmiş olsun" ve "çifte bayram" yorumları yağdırdı.