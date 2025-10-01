Lyme hastalığıyla mücadele ediyordu: Bella Hadid tedavi sonrası Paris Moda Haftası'nda podyumda

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bir süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyordu. Geçtiğimiz haftalarda hastanelik olan Hadid, tedavi sürecini annesi Yolanda Hadid’in paylaşımlarıyla hayranlarının yakından takip ettiği isim olmuştu.

28 yaşındaki model, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yeniden podyuma çıktı. Paris Moda Haftası’nda düzenlenen Saint Laurent defilesinde boy gösteren Hadid, giydiği naylon görünümlü trençkot ile dikkat çekti.

Son dönemde gözlerden uzak bir yaşam sürerek Teksas’taki çiftliğinde zaman geçiren Bella Hadid, zor günleri geride bırakarak moda dünyasına güçlü bir dönüş yapmış oldu.