Mabel Matiz'dan şaşırtan itiraf: 'Annem, yeni şarkımın sözlerini müstehcen buldu'

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde annesi Maya Karaca ile ilgili samimi bir itirafta bulundu.
Yeni şarkısı “Perperişan”ın sözlerinin annesi tarafından müstehcen bulunduğunu anlatan Matiz, “40 yaşına da gelseniz annenizden o onayı mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar. ‘Oğlum çok beğendim, müziğine bayıldım ama sözler biraz müstehcen mi?’ dedi. ‘Ay anne’ dedim” ifadelerini kullandı.
Matiz, annesinin endişelerine rağmen desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, “Anneciğim tabii yazık, o benim karşılaşacağım olası ve muhtemel zorluklarla ilgili yürek çarpıntısı yaşadığı için sık sık beni mıncırıyor ama iyi ki var, iyi ki var annelerimiz” dedi.
'Perperişan' şarkısının sözleri şöyle:
Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine
Ne yapıp etmeli oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo şeytan üstüne atla da
Sal kuşu hanesine
Yanıma yatmalı, beni de katmalı
Çiğnediği sakızın nanesine
Diyo şeytan üstüne atla da
Sal kuşu hanesine
Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakt
Kara sevdam dönmek yok
İsterse topa koysunlar