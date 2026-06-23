Madonna’nın biyografi filmi bütçe engeline takıldı: 'Büyük hayatıma büyük bütçe gerekiyordu'

Pop müziğin efsanevi ismi Madonna, uzun süredir sinemaseverler ve hayranları tarafından merakla beklenen biyografik film projesinin neden hayata geçirilemediğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kültür-sanat dünyasında geniş yankı uyandıran süreçte 67 yaşındaki sanatçı, projenin önündeki en büyük engelin Universal stüdyoları ile yaşanan bütçe ve telif anlaşmazlıkları olduğunu dile getirdi.

"HAYATIMI SIRBİSTAN’DA UCUZA ÇEKMEK İSTEDİLER"

Hollywood yapımcılarının projeyi küçültmesi yönünde kendisine baskı yaptığını belirten Madonna, film şirketiyle yaşadığı fikir ayrılıklarını şu sözlerle özetledi:

"Universal ile bütçe konusunda anlaşmazlık yaşadık çünkü ben olağanüstü bir hayat yaşadım. Çok büyük bir hayat yaşadım, bu yüzden büyük bir bütçeye ihtiyacım vardı. Bunu bir türlü anlayamadılar. Sırbistan'da daha ucuza yapmanın bir yolunu buldum ama sanırım bu fikre sıcak bakmadılar. Bilmiyorum, belki de bana inanmadılar."

Projenin gecikmesine neden olan bürokratik engellerden duyduğu hayal kırıklığını gizlemeyen ünlü yıldız, Los Angeles’ta günlerce mücadele ettiğini ve yapımcıların kendisine sürekli "bu filmin neden çekilemeyeceğini" anlattığını aktardı.

KENDİ YAZDIĞI SENARYOYA FAHİŞ FİYAT İSTENDİ

Filmin hazırlık aşamasında senaryonun büyük bölümünü Erin Cressida Wilson ile birlikte kaleme alan Madonna, stüdyonun hakları elinde tutması nedeniyle hukuki bir çıkmaza girdiklerini iddia etti. Yaşadığı uzun ve zorlu süreci aktaran Popun Kraliçesi, "Universal'da elimde olan senaryoyu, kendim yazmış olmama rağmen, onlardan fahiş bir fiyata satın almadan kullanamıyordum" diyerek sitem etti.

Yıllardır hayat hikayesini beyaz perdeye aktarmakta ısrarcı olan Madonna, projenin ilk versiyonunu "Little Sparrow" (Küçük Serçe) ismiyle başlatmış ve Oscar ödüllü senarist Diablo Cody ile çalışmıştı. Sanatçı, kapsamlı bir oyuncu kampının ardından filmde kendisini canlandırması için genç oyuncu Julia Garner'ı seçmişti.

FİLM RAFA KALKTI, SIRADA MİNİ DİZİ VE YENİ ALBÜM VAR

Sinema projesinin engellere takılmasının ardından pop ikonu, hayat hikayesini bir dijital platform aracılığıyla mini diziye dönüştürmek için kolları sıvadı. Platformun mini dizi için yeni bir yazarla anlaştığını müjdeleyen Madonna, projenin önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanacağını belirtti.

Çalışmalarına ara vermeyen ünlü sanatçı, şu sıralar 2005 yılında büyük başarı yakalayan albümünün devamı niteliğindeki yeni stüdyo çalışması "Confessions II"yi dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. 3 Temmuz'da piyasaya sürülecek albümün tanıtım faaliyetlerinin hemen ardından, biyografik dizi projesi için yeniden masaya oturulacağı bildirildi.