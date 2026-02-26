Mahir Günşiray ve Hatice Aslan aşkı belgelendi: Sınıf arkadaşlığından hayat arkadaşlığına!

Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Mahir Günşiray, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. "Hanımın Çiftliği", "İffet" ve "Kalp Yarası" gibi unutulmaz yapımlarla tanınan 65 yaşındaki oyuncu, çocukluğundan babası Orhan Günşiray ile olan fırtınalı ilişkisine, yaşadığı büyük kayıptan yeni aşkına kadar pek çok bilinmeyeni anlattı.

"İLK YASIMI EŞİMİN VEFATIYLA YAŞADIM"

2023 yılında 26 yıllık eşi Claude Leon Günşiray’ı kanser nedeniyle kaybeden usta sanatçı, yaşadığı derin acıyı şu sözlerle ifade etti: "Babamı 2008'de kaybettim ama ailemdeki kayıpların bende çok büyük bir etkisi olmamıştı. Ta ki eşimi kaybedene kadar. İlk gerçek kaybımı ve yasımı onunla yaşadım. O boşluk dolmuyor, sadece onunla yaşamayı öğreniyorsun."

ÜNİVERSİTE SIRALARINDAN MAVİ SULARA: HATİCE ASLAN SÜRPRİZİ

Programın en dikkat çeken anı ise Günşiray’ın aşk itirafı oldu. Meslektaşı Hatice Aslan ile üniversiteden sınıf arkadaşı olduklarını belirten Günşiray, 40 yıl aradan sonra başlayan ilişkilerinin hikayesini anlattı:

"Bir sınıf grubumuz var, arkadaşlarımı yelkenlime davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Grup olarak gelme fikrinden sadece Hatice geldi ve öylece devam etti. Şimdi çok mutlu bir beraberliğimiz var."

"BABAMLA ANLAŞAMADIĞIM İÇİN EVİ TERK ETTİM"

Yeşilçam’ın efsane jönlerinden Orhan Günşiray’ın oğlu olan Mahir Günşiray, çocukluk yıllarının sanıldığı kadar ışıltılı olmadığını da itiraf etti. Babasının setlerde çok çalıştığı için evi ihmal ettiğini belirten oyuncu, "Babamla anlaşamadığım için 16-17 yaşlarımda evi ve liseyi terk ettim. Geceleri DJ'lik yaparak geçiniyordum" diyerek zorlu gençlik yıllarına değindi.

DENİZ TUTKUSU VE TORUN SEVGİSİ

Hayatının bu döneminde Fransa ve Türkiye arasında mekik dokuyan Günşiray, deniz tutkusunun kendisi için bir "emniyet" alanı olduğunu vurguladı. Hatice Aslan’ın da tekne hayatını çok sevdiğini belirten oyuncu, oğlu Can’dan olan ikiz torunlarıyla vakit geçirmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.