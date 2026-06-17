Mahmut Orhan ile Burak Yörük sarma sardı

Elektronik müziğin küresel ölçekteki gururu DJ Mahmut Orhan ile televizyon dünyasının başarılı ve yakışıklı oyuncusu Burak Yörük, beklenmedik bir buluşmaya imza attı. Sanat dünyasının bu iki popüler ismi, bu kez müzik stüdyosunda veya dizi setinde değil, mutfakta bir araya geldi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM

Mahmut Orhan, yakın dostu Burak Yörük ile ev ortamında geçirdiği keyifli anları kişisel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin önlerine koydukları geniş bir tepside, büyük bir titizlikle yaprak sarması sardıkları anlara ait görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isimlerin mutfaktaki bu yerli ve samimi halleri takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

KÖYÜNDEKİ GELENEĞİ SAHNEYE TAŞIMIŞTI

Mahmut Orhan'ın mutfaktaki bu hünerleri aslında hayranları için büyük bir sürpriz değil. Ünlü DJ, geçtiğimiz haftalarda memleketi Balıkesir’in Kürse köyünde gerçekleştirdiği ve büyük ses getiren açık hava performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.





Doğup büyüdüğü topraklara olan bağlılığını her fırsatta dile getiren ünlü sanatçı, köyünde başlattığı geleneksel ikram kültürünü sahnesine de taşımıştı. Orhan, binlerce kişinin katıldığı o dev konserde performansı esnasında bir ara kabin başından inmiş ve dinleyicilerine kendi elleriyle yaprak sarması ikram ederek eşine az rastlanır bir performansa imza atmıştı.

Mahmut Orhan'ın oyuncu Burak Yörük ile yaptığı bu son mutfak kaçamağı, hayranları tarafından "Sarma ikramı sonraki sahnelerin de vazgeçilmezi olacak" şeklinde yorumlandı.