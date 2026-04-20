Mahmut Tuncer’den İbrahim Tatlıses’e hastane ziyareti: 'Aslanlar gibi!'

Müzik dünyasının efsane ismi İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını korkutmuştu. Yurt dışı konser maratonunun ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Tatlıses’e, sanatçı dostu Mahmut Tuncer’den moral ziyareti geldi.

AMELİYAT SONRASI İLK KARE

7 Nisan’da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve ardından başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses’in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Uzun süredir aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen Mahmut Tuncer, bu zor günlerinde dostunu yalnız bırakmadı.

Hastaneye giderek Tatlıses ile bir araya gelen Tuncer, o anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Ağabeyim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi. Bir maşallahınızı alırız.”

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Paylaşılan fotoğrafta İbrahim Tatlıses’in moralinin yerinde olduğu gözlenirken, sanatçının doktorlarının gözetiminde istirahatine devam ettiği öğrenildi. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; başarılı geçen operasyonun ardından Tatlıses’in genel sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği ve kısa süre içinde taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.