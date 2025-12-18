Mariah Carey konserinde Rihanna krizi: Seyirciyle kavga etti!

Rihanna, Mariah Carey’nin Las Vegas’taki konserinde sergilediği davranışlarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, konser sırasında kendisini uyaran bir seyirciye verdiği sert tepkiyle sosyal medyada tartışma yarattı.

Geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta Park MGM’de bulunan Dolby Tiyatrosu’nda sahne alan Mariah Carey’nin konserini izleyenler arasında Rihanna da yer aldı. Koltuk düzeninde gerçekleştirilen konserde ayağa kalkarak dans etmeye başlayan Rihanna, kollarını sallayıp Carey’ye öpücükler gönderdi. Ancak bu sırada hem arkasındaki seyircilerin sahneyi görmesini engelledi hem de dikkatleri üzerine çekti.

Mariah Carey’nin “We Belong Together” şarkısını seslendirdiği sırada coşkusunu artırarak ayakta dans etmeyi sürdüren Rihanna, arkasındaki bir seyirci tarafından uyarıldı. Seyirci, Rihanna’dan yerine oturmasını istedi. Bunun üzerine ünlü şarkıcı arkasına dönerek küfürlü ifadelerle tepki gösterdi ve dans etmeye devam etti.

Yaşanan anlar konseri izleyen başka bir seyirci tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.



Paylaşımı yapan kişi, “Mariah Carey’ye hayranlık duyarken Rihanna’ya oturması için bağırma cesaretini göstermek inanılmaz” ifadelerini kullandı.

Görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken, bazı sosyal medya kullanıcıları Rihanna’nın davranışını kaba buldu. Bazı hayranları ise ünlü şarkıcının konserde istediği gibi davranma hakkı olduğunu savundu.