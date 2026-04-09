Mark Ruffalo’dan Trump’a sert tepki: 'Bu soykırımcı bir manyağın dilidir!'

Sinema dünyasındaki başarısının yanı sıra insan hakları aktivizmiyle de tanınan Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tırmanan savaş söylemlerine karşı sessiz kalmadı. Trump’ın 7 Nisan’da sosyal medya üzerinden yaptığı ve bir medeniyetin yok olacağını iddia ettiği paylaşımı alıntılayan Ruffalo, bu dilin büyük bir insani felakete kapı araladığını vurguladı.

"GAZZE'DEKİ YIKIMLA AYNI DİL"

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayımlayan Ruffalo, Trump’ın ifadelerini son derece tehlikeli bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu soykırımcı bir manyağın dilidir. Bu dil, ABD’nin yoğun desteğiyle Gazze’de yaşanan yıkıma yol açan dille aynıdır. Bugün ABD’de bu sözleri yineleyen bir başkanımız var. Bu tür bir dil soykırımlara yol açar."

"PARMAKLIKLAR ARDINDA OLMALI"

Açıklamasında doğrudan Trump’ı hedef alan ünlü oyuncu, siyasi retoriğin ötesine geçerek hukuki bir vurgu yaptı. Ruffalo, "Bu adam parmaklıklar ardında olmayı hak ediyor" diyerek Trump’ın yargılanması gerektiği mesajını verdi.

Mark Ruffalo, son yıllarda özellikle Filistin’e yönelik saldırılar, iklim krizi ve ABD’nin Ortadoğu politikaları konusundaki net duruşuyla biliniyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarına karşı çıkan ve ateşkes çağrılarını en yüksek sesle dile getiren aktörlerden biri olan Ruffalo, Hollywood’un en aktif politik figürleri arasında gösteriliyor.