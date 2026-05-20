Masumiyet Müzesi'nin Sibel'i Oya Unustası'ndan samimi itiraf: 'Oyunculuğu bırakıyordum'

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı eserinden uyarlanan "Masumiyet Müzesi" dizisinde Sibel karakterine hayat veren ünlü oyuncu Oya Unustası, kariyer yolculuğuna ve hayatının dönüm noktasına dair samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Unustası, bir dönem oyunculuk mesleğini tamamen bırakma noktasına geldiğini itiraf etti.

"BURADAN KENDİMİ İFADE EDEMEYECEĞİM DEMİŞTİM"

Sektörde kendisini ifade edecek bir alan bulamadığı düşüncesiyle meslekten uzaklaşma kararı aldığını belirten ünlü oyuncu, o dönem yaşadığı duygusal süreci şu sözlerle aktardı:

“Tamam ben vazgeçiyorum. Artık olmayacak. Buradan kendimi ifade etmenin yolunu bulamayacağım ben. Sanatın başka dalıyla ilerleyeyim derken vazgeçmiştim.”

GARSONUN SÖZÜ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Tam da pes etmek üzereyken yaşadığı sıra dışı bir karşılaşmanın kendisine güç verdiğini dile getiren Unustası, bir restoranda karşılaştığı garsonla olan anısını paylaştı. Ünlü oyuncu, "Hiç yeri yokken bir garson bana, ‘Sakın oyunculuğu bırakmayın’ demişti. O an tüylerim diken diken olmuştu" ifadelerini kullanarak, bu cümlenin kendisinde bıraktığı derin izi aktardı.

"MASUMİYET MÜZESİ BİR SİHİRLİ DEĞNEK OLDU"

Umutlarının tükenmeye başladığı o kritik dönemde gelen bir deneme çekimi (audition) teklifinin tüm hayatını kökten değiştirdiğini belirten Oya Unustası, "Masumiyet Müzesi" projesine dahil olma sürecini şu sözlerle özetledi:

“Vazgeçmeye yakın Masumiyet Müzesi'nin auditionu geldi. İnanılmaz bir şekilde, zincirleme olarak onaylandı. Oradan itibaren hayatıma adeta bir sihirli değnek değdi.”