Mauro Icardi, 150 gün sonra kızlarıyla yeniden buluştu

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı boşanma sürecinin ardından tam 150 gün sonra kızları Francesca ve Isabella ile yeniden bir araya geldi. Mahkeme kararıyla gerçekleşen buluşma, avukat Elba Marcovecchio tarafından “harika” ve “çok özel bir an” olarak tanımlandı.

Mart ayında boşanan çift, çocuklarının velayeti konusunda sık sık karşı karşıya gelmişti. Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarında Icardi’yi “çocuklarına ilgisiz” bir baba olmakla suçlamış, futbolcunun nişanlısı China Suárez’in ise kızlarıyla görüşmesini engellediğini öne sürmüştü.





Yargı gözetiminde gerçekleşen buluşma, salı günü mahkeme tarafından belirlenen saatte düzenlendi. Icardi, kızlarını görmek için okula gitti ve öncesinde okul müdürüyle kısa bir toplantı yaptı. Avukat Marcovecchio, görüşmenin tamamen düzenli ve kontrollü bir şekilde geçtiğini, Icardi’nin duygusal anlar yaşadığını ancak detay paylaşamayacağını ifade etti.

Buluşma sırasında, çocukların önce babalarıyla yalnız zaman geçirdiği, daha sonra China Suárez’in sürece dâhil olacağı belirtildi. Görüşme, Bakanlık Çocuk Koruma Birimi ve uzman terapistlerin gözetiminde gerçekleşti. Uzman Fernanda Matera tarafından hazırlanan raporda, hem Icardi hem de Nara’nın geçmiş tutumlarının çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulandı.

Mahkeme, Icardi’nin kızlarıyla vakit geçirmeye devam edebilmesi için beş temel kural belirledi:

Terapistlerle İletişim: Kızların psikologlarıyla düzenli temas sağlanacak.

Terapinin Sürekliliği: Çocukların psikolojik destek süreci kesintisiz sürdürülecek.

Gizlilik: Görüşmelerde çocukların mahremiyeti korunacak.





Mahkeme Kararlarına Uyma: Tüm yasal tedbirler eksiksiz uygulanacak.

Planlı Organizasyon: Buluşma ve terapi saatleri önceden paylaşılacak.

Avukat Marcovecchio, Icardi’nin bundan sonraki süreçte Wanda Nara ile iletişimde bir sorun yaşanmayacağını, ayrıca China Suárez’in çocuklarla tanışmasının önünde bir engel bulunmadığını belirtti.

Usta futbolcu için bu buluşmanın, uzun süredir devam eden ailevi gerilimde “yeni bir başlangıç” olabileceği yorumları yapıldı.