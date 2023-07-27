Megastar Tarkan'dan 'Akbelen' paylaşımı

İkizköylüler'in Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine direnişleri sürerken Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından destek paylaşımı yaptı. Tarkan fotoğraflı paylaşımına, "Akbelen ormanlarını rahat bırakın! Bu katliama direnen bölgedeki herkesin yanındayım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 18:23
Megastar Tarkan'dan 'Akbelen' paylaşımı
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen ormanında Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için açılacak maden sahasında ormanlık ve zeytinlikleri korumak için iki yıldır nöbet tutan çevreciler ve İkizköylülerin ağaçların kesilmemesi için verdikleri mücadele sürüyor. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı 'Akbelen'e sanatçılardan da destek geliyor.

Birçok toplumsal olayda olduğu gibi bu Akbelen'e de sessiz kalmayan Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğanın hakları var! Akbelen ormanlarını rahat bırakın! Bu katliama direnen bölgedeki herkesin yanındayım."


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